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14:54 (мск), источник: © РИА Новости

CNA: тайваньский производитель полупроводников прекратил поставки в Россию

ПЕКИН, 27 фев — РИА Новости. Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) прекратил поставки своей продукции в Россию, передает Центральное информационное агентство Тайваня (CNA).

Источник: AFP 2022

«TSMC полностью прекратила поставки в Россию и ее поставщикам, тщательно изучив санкции для обеспечения их полного соблюдения», — передает агентство со ссылкой на источники.

Агентство со ссылкой на источник также сообщает, что TSMC остановил производство разработанных в России полупроводников марки «Эльбрус».

Ранее МИД Тайваня сообщил, что Тайбэй присоединится к международным экономическим санкциям против России в связи с ситуацией на Украине, а также продолжит тесную координацию с США и другими странами для принятия соответствующих мер.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

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