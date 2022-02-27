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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Шольц анонсировал постройку двух терминалов по приему СПГ

Канцлер Германии Олаф Шольц объявил об изменении курса, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей. Он сказал, что страна приняла решение построить два терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ).

Источник: Reuters

В январе глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек оценил зависимость страны от российского газа в 55%

«Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей… Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше», — заявил господин Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага (перевод «РИА Новости»). Канцлер отметил, что Германия находится на правильном пути, к 2045 году она станет первой промышленной климатически нейтральной страной.

«Наконец мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене», — сказал Олаф Шольц. Он заверил, что власти принимают необходимые меры для поддержки граждан в случае роста цен на сырье.

На фоне специальной военной операции России на Украине власти Германии объявили, что не видят перспектив запуска газопровода «Северный поток-2». После военной операции России Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава Минэкономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.

Тем временем «Газпром» продолжает транзит газа в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками, в штатном режиме. Объем заявок на сегодня, 27 февраля, составил 107,5 млн куб. м, а вчера — 108,1 млн куб. м.

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