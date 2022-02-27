Шольц анонсировал постройку двух терминалов по приему СПГ

В январе глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек оценил зависимость страны от российского газа в 55%
«Мы изменим курс, чтобы преодолеть зависимость от импорта от отдельных поставщиков энергоносителей… Чем быстрее мы выстроим инфраструктуру возобновляемой энергетики, тем лучше», — заявил господин Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага (перевод «РИА Новости»). Канцлер отметил, что Германия находится на правильном пути, к 2045 году она станет первой промышленной климатически нейтральной страной.
«Наконец мы приняли решение оперативно построить терминалы приема сжиженного газа в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене», — сказал Олаф Шольц. Он заверил, что власти принимают необходимые меры для поддержки граждан в случае роста цен на сырье.
На фоне специальной военной операции России на Украине власти Германии объявили, что не видят перспектив запуска газопровода «Северный поток-2». После военной операции России Германия должна будет покупать газ и уголь в других странах, заявил глава Минэкономики ФРГ и вице-канцлер Роберт Хабек.
Тем временем «Газпром» продолжает транзит газа в Европу через территорию Украины в соответствии с заявками, в штатном режиме. Объем заявок на сегодня, 27 февраля, составил 107,5 млн куб. м, а вчера — 108,1 млн куб. м.