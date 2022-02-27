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18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

В Госдуме пообещали поддержать россиян в условиях санкций

В Госдуме пообещали поддержать граждан и компании России в условиях международных санкций, введенных в ответ на военную операцию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях», — заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

По словам Макарова, пакет мер будет выработан совместно с правительством.

Санкции включают в себя отключение части российских банков от системы SWIFT, запрет на поставку в Россию товаров и технологий для авиационной и космической отрасли. Ряд западных стран закрыли воздушное пространство для российских самолетов, а глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз заморозит активы Банка России.

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