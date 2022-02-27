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20:03 (мск), источник: BFM.ru

ЕС запретит все транзакции с ЦБ РФ

Евросоюз запретит все транзакции с Банком России. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

Источник: AP 2022

Решение принято в рамках санкций ЕС, которые он ввел против России из-за операции на Украине.

Кроме того, глава Еврокомиссии анонсировала пакет экономических и персональных санкций против Белоруссии и запрет вещания в странах ЕС Russia Today и Sputnik.

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