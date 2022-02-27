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20:37 (мск), источник: © РИА Новости

BP избавится от доли в «Роснефти»

ЛОНДОН, 27 фев — РИА Новости. Британская нефтяная корпорация British Petroleum сообщила, что избавится от своей доли в «Роснефти» из-за военной операции России по демилитаризации Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров BP сегодня объявил, что продаст свою долю в “Роснефти”. BP владела 19,75 процента акций “Роснефти” с 2013 года. Кроме того, глава BP Бернард Луни уходит из совета директоров “Роснефти”, решение вступает в силу немедленно. Другой член совета директоров “Роснефти”, назначенный BP, бывший исполнительный директор группы BP Боб Дадли, также покидает совет директоров», — указано в пресс-релизе.

В компании отметили, что на протяжении 30 лет работали в России вместе с прекрасными российскими коллегами, однако военные действия изменили ситуацию.

В совете директоров BP добавили, что эти решения отвечают долгосрочным интересам акционеров.

Кроме того, 24 февраля стало известно, что председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин оказался под повторными санкциями США за свою «близость» к президенту России Владимиру Путину.

Операция по демилитаризации Украины

Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава государства назвал ее целью защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он подчеркнул, что Россия не собирается оккупировать соседнюю страну.

Президент призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.

В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.

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