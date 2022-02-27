21:08 (мск), источник: © РИА Новости
ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ.
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«Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов», — сказано в сообщении.
Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила это тем, что приостановка покупок вызвана его востребованностью на мировых рынках, чем могут воспользоваться российские экспортеры.