00:25 (мск), источник: Lenta.Ru
«Аэрофлот» приостановит все рейсы в Европу
Российская авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает все рейсы в Европу с понедельника, 28 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление авиаперевозчика.
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Пассажирам предлагается оформить вынужденный возврат денежных средств по месту приобретения авиабилета.
Ранее сообщалось, что Минтранс, Росавиация совместно с Ростуризмом и МИД формируют списки граждан России для вывоза из стран Европы. После уточнения необходимых провозных объемов будет сформирован график.
До этого МИД Евросоюза договорились запретить российским самолетам перемещаться в воздушном пространстве ЕС. Об этом заявил представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении спецоперации в Донбассе. Украинский лидер Владимир Зеленский объявил о введении на Украине военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.