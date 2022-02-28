ЦБ ввел запрет на продажу иностранцами купленных в России ценных бумаг

Банк России выпустил предписание, запрещающее российским брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Его копия была размещены в нескольких Telegram-каналах инвестиционной тематики, подлинность документа РБК подтвердили два источника на финансовом рынке.
ЦБ предписывает «профессиональным участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую деятельность», с 7 часов утра 28 февраля «и до отмены настоящего предписания приостановить исполнение всех поручений клиентов — иностранных юридических и физических лиц на продажу ценных бумаг», говорится в документе, подписанном зампредом регулятора Филиппом Габунией. Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.
«Требования настоящего предписания не распространяются на заявки, поданные (сделки, заключенные) до времени, указанного в пункте 1 настоящего предписания (то есть до 7 утра 28 февраля. — РБК). Отчет об исполнении настоящего предписания должен поступить в Банк России в течение пяти рабочих дней с даты направления Банком России настоящего предписания», — говорится в документе. РБК направил запрос в ЦБ.
Торги на фондовом рынке на Московской бирже обычно начинаются в 6:50 утра (утренняя сессия), но в понедельник, 28 февраля, площадка ее отменила. Таким образом, торги начнутся в 9:50 (аукцион открытия), с 10 часов стартуют основные торги.