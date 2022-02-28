Военные действия на Украине ломают логистику грузов в РФ

Военные действия начали серьезно сказываться на доставке товаров морем. Российские и украинские воды Черного и Азовского моря были объявлены объединенным военным комитетом Lloyds (JWC) зоной высокого военного риска еще 15 февраля, однако тогда это повлияло в основном на стоимость страхования судна. Сейчас ситуация обострилась.
«Военные действия уже оказывают негативное влияние на судоходство в Черном море, — говорит учредитель “VIG Транс” Игорь Ребельский. — CMA CGM полностью останавливают все судозаходы в Одессу, на Новороссийск пока все в штатном режиме. Yang Ming останавливает прием новых букингов (импорт и экспорт) с/на Одессу и с/на Новороссийск. Дело не столько в политике, сколько в элементарной безопасности: никто не хочет попадания ракет в свои суда».
Другие перевозчики пока ограничений не ввели, но могут сделать это, добавляет он, отмечая, что Yang Ming с 25 февраля вводит полную предоплату фрахта в импорте в Петербург: «Это как подстраховка в связи с последними событиями».
Некоторые компании уже приостановили букинг, например, Shipco в отношении России, Белоруссии и Украины, Hapag-Lloyd — в отношении России и Украины. Maersk еще 24 февраля заявил о приостановлении приема букингов на Украину и запретил вход кораблей в украинские порты, перенаправив текущие рейсы на Порт-Саид и Керфез. Сервисы в России пока выполняются в штатном режиме, но ситуация в перспективе может измениться, сообщила компания. Рассылку сходного содержания сделала для клиентов и Mediterranean Shipping Company (MSC).
Поставки могут прерываться и по решениям экипажей, оказавшихся в опасной зоне. Собеседник «Ъ» на авторынке, ссылаясь на информацию логистов, рассказал, что одной из проблем с доставкой автокомпонентов и машин стал отказ украинских моряков (они традиционно составляют значительную часть экипажей судов в регионе) заводить суда в порты России.
«Мы слышали о такого рода ситуации, но только в Черноморском бассейне, — уточняет глава таможенного брокера KBT Юлия Шленкская.— Суда, идущие транзитом через порты Украины (в первую очередь через Одессу) в Россию, могут быть задержаны. Также турецкие линии воздерживаются от отправки грузов в РФ транзитом через территориальные воды Украины». Но это очевидная ситуация, связанная с военными действиями в регионе, отмечает она, указывая, что о случаях, когда украинская команда отказалась заводить фидер, например, в Петербург, пока не известно.
Экипаж на судне строго следует указаниям судовладельца и фрахтователя, отмечает первый зампредседателя Российского профсоюза моряков Игорь Ковальчук. Самовольное отклонение от них означает немедленное увольнение.
Но в случае отсутствия указаний капитан имеет полное право действовать в соответствии со своими полномочиями, а его задачи — обеспечить безопасность людей, судна и груза, именно в такой последовательности, поясняет Ковальчук.
Один из источников «Ъ» на рынке добавляет, что проблема с входом в порты — не единственный фактор, вызвавший сложности с доставкой автомобилей и компонентов автоконцернам. Напомним, что из-за проблем с логистикой как минимум один автозавод — Renault в Москве — уже объявил о приостановке работы с 28 февраля до 5 марта. Однако в концерне ссылались на усиление пограничных режимов в странах транзита и вынужденную необходимость изменения ряда сложившихся логистических маршрутов. Ключевые морские поставки в отрасли идут через порты Петербурга, Владивостока, а также Черного моря (в основном компонентов). О проблемах с логистикой говорят и на других рынках, в том числе продуктов и стройматериалов.
Наталья Скорлыгина, Ольга Никитина
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