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04:50 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Российские инвесторы столкнулись с блокировкой аккаунтов

Российские криптоинвесторы начали сталкиваться с ограничениями доступа к аккаунтам на биржах — пока на небольших площадках. Криптобиржи объясняют свои действия военным конфликтом, обещая пересмотреть введенные меры в случае его урегулирования. Однако опрошенные «Ъ» эксперты опасаются, что вернуть замороженные средства уже не получится. Аналитики допускают, что санкции могут затронуть торговые площадки.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Криптовалютные биржи начали блокировать аккаунты россиян на фоне военного конфликта России и Украины. О прекращении работы сервиса для российских граждан объявила BTC-Alpha, KUNA отключила торговлю рублевыми парами (с использованием рублей) и закрыла ввод и вывод российской валюты, а площадка CEX IO приостановила регистрацию для новых пользователей из РФ, Белоруссии и с Украины.

CEX оценивает общее количество своих пользователей в 4 млн человек, BTC-Alpha — в 400 тыс. и KUNA — в 260 тыс. человек. По данным Coinmarketcap на 27 февраля, суточный объем торговли этих площадок составляет $17,7 млн, $10,7 млн и $1,8 млн соответственно.

CEX относит к новым пользователям аккаунты, зарегистрированные менее четырех месяцев для пользователей из России и Белоруссии и менее двух — для украинцев.

Как сказано в письме команды площадки (есть у «Ъ»), инвесторы с учетными записями старше «могут пользоваться сервисом, как и раньше». С 26 февраля российский рубль недоступен на площадке для торговли, депозитов и займов. «Если у вас есть какие-то активные заказы в рублях, они будут автоматически отменены», — сказано в письме. CEX обещает пересмотреть меры, когда «кризис утихнет».

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BTC-Alpha объявила, что «вынуждена приостановить работу платформы для российских граждан, а также с территории России, пока ситуация на Украине не стабилизируется». Для остальных площадка продолжает работу в штатном режиме. При попытке войти в аккаунт отображается уведомление о том, что «доступ из России в настоящее время ограничен». Основатель KUNA Михаил Чобанян в своем Telegram-канале написал об отключении всех рублевых пар.

Маркетинговый директор торговой платформы Cryptorg Андрей Подолян пояснил, что обе биржи, BTC Alpha и KUNA, имеют фаундеров (основателей площадки. — «Ъ») с Украины. Эксперт опасается, что «свои средства пользователи уже не увидят никогда». Партнер BaksDAO Эдуард Ким рассказал, что ходят слухи о подготовке к заморозке аккаунтов россиян в том числе крупнейшей в мире площадкой Binance. В Binance заявили только, что биржа «работает в обычном режиме, никаких нововведений нет». В случае изменений в работе «обязательно об этом оповестим», отметили на бирже.

Биткоин от TradingView

Также, по словам Кима, в сети появились сообщения о том, что россияне столкнутся с ограничениями на криптобирже FTX. Ранее представители торговой платформы раздали по $25 украинским пользователям, добавил эксперт. Аналитик EXANTE Владимир Ананьев считает, что некоторые криптобиржи могут действительно пойти на заморозку учетных записей россиян, однако в части аккаунтов обычных граждан «это потеря репутации бирж и риск краха бизнеса».

Эксперты допускают, что площадки в том числе опасаются санкций.

Однако, как подчеркивает Ананьев, «многие криптобиржи не имеют ни штаб-квартиры, ни офисов», то есть применить к ним ограничения будет затруднительно. Андрей Подолян считает, что запрет россиянам торговать криптовалютой и инвестировать в нее со стороны больших площадок маловероятен, «ведь это до 25% всего объема трансакций на ведущих биржах».

Защитить активы, отмечают эксперты, можно через внебиржевые криптовалютные кошельки и физические носители. Владимир Ананьев называет самым простым вариантом перевод криптовалют на другие биржи или обмен на фиатные валюты. Эдуард Ким уточнил, что на фоне повышенной волатильности рынка и геополитической неопределенности многие переводят активы в стейблкойны, а также на «холодные» (неторговые) кошельки.

Ксения Куликова

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