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06:40 (мск), источник: РБК

В России начали отменять туры в Доминикану, на Кубу и в Мексику

Рейсы в карибские страны отменила авиакомпания AZUR air, в скором времени это сделают Nordwind и Royal Flight, сообщили в «Ассоциации туроператоров».

Источник: Reuters

Авиакомпании и туроператоры начали отменять рейсы на март в Доминиканскую Республику, на Кубу, в Мексику и Венесуэлу, сообщается на сайте «Ассоциации туроператоров» (АТОР).

«В системах бронирования туроператоров вечером 27 февраля стали недоступны туры на все даты, начиная с 28 февраля в Доминикану, Мексику, Кубу, Венесуэлу. Поиск туров на мартовские даты в системах бронирования показывает отсутствие рейсов на выбранные даты при попытке приобрести тур онлайн», — говорится в сообщении.

Об отмене рейсов в карибские страны, в частности, объявила авиакомпания AZUR air. По данным ряда источников «Вестника АТОР», в скором времени это сделают Nordwind и Royal Flight. С 28 февраля будут выполняться только вывозные рейсы, сообщает ассоциация.

Общее число российских туристов, которые могут находиться за границей, аналитики АТОР оценивают более чем в 150 тыс., а в странах Европы, карибских государствах, США и других, где могут наблюдаться сложности с возвращением домой, — свыше 27 тыс.

В понедельник в Минтрансе состоится совещание, на котором, в частности, будет обсуждаться вывоз россиян из закрытых стран. «С рядом стран ЕС может быть достигнуты договоренности о предоставлении специальных разовых коридоров для вывозных “гуманитарных рейсов”, — сообщает “Вестник АТОР”.

Накануне в Ростуризме и Росавиации предупредили, что у находящихся за рубежом россиян могут возникнуть сложности с возращением домой. Власти пообещали вывезти граждан из европейских стран.

Евросоюз запретил российским самолетам, в том числе частным, летать над своей территорией. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, запрет касается «всех самолетов, которыми владеет Россия, которые зарегистрированы в России или контролируются Россией». Они «не смогут садиться, взлетать или пролетать над территорией ЕС», заверила она.

После этого авиакомпания «Аэрофлот» решила приостановить полеты в Европу c 28 февраля.

24 февраля президент Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине с целью самозащиты, а также «демилитаризации и денацификации Украины». Запад ответил беспрецедентными санкциями.

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