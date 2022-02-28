Российских туристов вывезут из Европы через третьи страны

«Из-за закрытия авиасообщения туроператоры сейчас решают с Ростуризмом вопрос о перевозке 400 самостоятельных и организованных туристов из венгерского Будапешта, 500 организованных туристов из Болгарии и около 200 — из португальской Мадейры. Сейчас российские туристы находятся также в Великобритании, Словении и Австрии. Рассматриваются транзитные перелеты через третьи страны, в том числе города Стамбул, Дубай, Абу-Даби, Доха и Каир, а также другие открытые страны», — отметил Горин.
По его словам, из-за сложной и нестабильной ситуации в мире российские туристы заняли выжидательную позицию.
«Туристы задают очень много вопросов туркомпаниям. Продажи существенно сократились. На международные поездки также существенное влияние оказывает волатильность курса валют, которая приводит, в перерасчете на рубли, к подорожанию путевок», — подчеркнул вице-президент.
При этом он напомнил, что для россиян остаются открытыми Турция, ОАЭ, Мальдивы, Таиланд, Египет.
Ранее Евросоюз с 28 февраля запретил воздушным судам российских перевозчиков осуществлять приземление, взлет или пролетать над территорией стран-членов ЕС.
До этого, 27 февраля МИД РФ, Росавиация и Ростуризм заявили, что работают над организацией вывоза россиян из европейских государств, которые не могут вернуться домой из-за закрытия неба Европы для российских самолетов,
В воскресенье, 27 февраля, стало известно о группе российских школьников, застрявших в парижском аэропорту из-за распоряжения французских властей закрыть небо страны для российских самолетов.
27 февраля Франция запретила авиаперелеты над своей территорией для российских самолетов. В этот же день воздушное пространство для российских самолетов закрыли еще несколько стран — Германия, Италия, Швеция, Исландия, Нидерланды, Австрия, Дания, Ирландия, Норвегия, Канада, Испания. Ранее Румыния, Литва, Эстония, Польша, Чехия и Болгария также присоединились к санкциям.
Росавиация сообщила, что вопрос вывоза российских граждан из стран Европы прорабатывается с представителями профильных ведомств. Российские авиакомпании готовы выполнить свои обязательства перед пассажирами и доставить их домой, заверили в ведомстве.