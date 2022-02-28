09:40 (мск), источник: Известия
Авиакомпания «Победа» отменила все рейсы в Европу
Все рейсы авиакомпании «Победа» в Европу отменены. Об этом в понедельник, 28 февраля, сообщает пресс-служба лоукостера.
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Евросоюз с 28 февраля запретил воздушным судам российских перевозчиков осуществлять приземление, взлет или пролетать над территорией стран-членов Евросоюз.
Ранее в этот день вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин заявил, что туристов из РФ, оставшихся в Европе после закрытия воздушного пространства для российских самолетов, вывезут домой через другие страны, такие как Турция, ОАЭ, Египет. Он отметил, что из-за сложной и нестабильной ситуации в мире российские путешественники заняли выжидательную позицию.
В воскресенье, 27 февраля, стало известно о группе российских школьников, застрявших в парижском аэропорту из-за распоряжения французских властей закрыть небо страны для российских самолетов.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о специальной операции с целью защиты мирного населения Донбасса. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.
В Минобороны России подчеркнули, что армия не наносила авиационных, ракетных или артиллерийских ударов по городам Украины. Гражданскому населению страны ничего не угрожает. Высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура.
21 февраля главы Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Путину с просьбой признать независимость республик. Соответствующие указы были подписаны вечером того же дня. В присутствии руководителей республик президент РФ также подписал договоры о дружбе, сотрудничестве и помощи. Документы на следующий день ратифицировали как сами республики, так и российская Госдума.
Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля 2022 года. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта.