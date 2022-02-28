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10:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Великобритания введет санкции против российского ЦБ

Великобритания объявила, что вслед за Евросоюзом введет санкции против российского ЦБ. Ограничения в отношении Банка России введут с целью «предотвращения использования резервов для снижения ущерба от санкций, введенных нами и нашими союзниками».

Великобритания объявила, что вслед за Евросоюзом введет санкции против российского ЦБ. Соответствующее заявление опубликовано на сайте британского правительства. Ограничения в отношении Банка России введут с целью «предотвращения использования резервов для снижения ущерба от санкций, введенных нами и нашими союзниками», указано в сообщении.

Кроме того, санкции нацелены «подорвать способность ЦБ проводить операции с иностранной валютой для поддержки рубля». Правительство Великобритании пообещало в ближайшее время ввести ограничения, запрещающие всем британским гражданам осуществлять финансовые операции с участием российского ЦБ, Фонда национального благосостояния (ФНБ) и Министерства финансов.

Ограничения также коснутся российских финансовых учреждений и компаний. В частности, фирмам из России запретят выпускать ценные бумаги в Великобритании. Некоторым банкам также ограничат доступ к фунтам и запретят проводить платежи через британские учреждения. Санкции будут введены и в отношении экспорта в Россию. Они коснутся технического оборудования и производственных компонентов для таких отраслей, как электроника, телекоммуникации и аэрокосмическая промышленность.

Ранее, 27 февраля стало известно, что ЕС введет запрет на все транзакции с Центробанком России и заморозит все его активы. При этом в Банке России заверили, что располагают всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности и обеспечения операционной непрерывности финансового сектора. Кроме того, 28 февраля ЦБ заявил, что временно запретил брокерам продавать купленные в России ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов.

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