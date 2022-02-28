Минфин обяжет экспортеров продавать 80% валютной выручки

«Сегодня будет принято решение по введению с 28 февраля 2022 года для резидентов — участников внешнеэкономической деятельности обязательной продажи иностранной валюты в размере 80% выручки, причитающейся резидентам в рамках всех внешнеторговых договоров», — сказано в сообщении. Отмечается, что решение будет принято на основании предложений Минфина и ЦБ.
Ранее в понедельник ЦБ экстренно повысил ключевую ставку с 9,5 до рекордных 20% годовых. Необходимость такого решения регулятор связал с «кардинальным изменением» внешних условий для российской экономики. ЦБ также объявил дополнительные меры поддержки кредитных организаций и рекомендовал банкам не начислять пени и штрафы по кредитам из-за новых санкций западных стран, а также допустить реструктуризацию платежей.
США, Евросоюз и ряд других стран на прошлой неделе ввели санкции в отношении России, которые были распространены в том числе на крупнейшие банки страны. США ввели блокирующие санкции в отношении ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, «ФК Открытие» и Промсвязьбанка. Санкции наложили и на корреспондентские счета Сбербанка.
Попавшие ранее под санкции российские банки будут отключены от SWIFT. США и ЕС также решили заблокировать активы ЦБ и заморозить программу «золотых паспортов».