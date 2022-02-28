11:12 (мск), источник: Ведомости
Курс доллара превысил 90 рублей
Курс доллара в ходе сегодняшних торгов превысил порог в 90 ₽, достигнув исторического максимума, следует из данных Московской биржи.
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В ходе сегодняшней утренней сессии, которая началась на Мосбирже в 10:00 мск, курс доллара вырос с 83 до 90 ₽ по сравнению с показателями, на которых закрылись пятничные торги. Курс евро в свою очередь вырос с 93 до 101 ₽ По данным «РИА Новости», на Мосбирже установлен потолок для курса доллара на уровне 90 ₽, евро — 101,1925 ₽
Московская биржа отложила торги на валютном рынке — 28 февраля они откроются не раньше 15:00. «Банк России оценит целесообразность открытия торгов на остальных рынках в зависимости от развития ситуации — о решении открыть или не открыть торги Банк России сообщит в 13:00 мск. В случае положительного решения торги откроются в 15:00 мск», — говорится в сообщении пресс-службы. Обычно утренние торги (дополнительная сессия) начинаются в 7:00 утра по московскому времени.
По данным агенства Bloomberg, на внебиржевом рынке Forex курсы рубля к доллару и евро подскочили на 25,48 и 24,12% соответственно, после объявления о санкциях ЕС против ЦБ. По состоянию на 6:30 мск евро торговался по цене выше 127 ₽, доллар — выше 114 ₽ Евро в рублях вырос на почти 35%, доллар — почти на 33%. Европейская валюта подорожала более чем на 33 ₽ с закрытия прошлых торгов, американская — на более чем 30 ₽
США, ЕС, Великобритания, Канада и другие страны ввели санкции против России. Евросоюз объявил об отключении некоторых российских банков от системы SWIFT, а в ночь на 27 февраля было принято решение о заморозке активов ЦБ. Этому предшествовало объявление президентом России Владимиром Путиным военной операции в Донбассе. Ее целью Путин назвал защиту людей, которые «подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».