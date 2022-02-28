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11:24 (мск), источник: Известия

Курс доллара вырос до 100 рублей

Курс рубля продолжает снижение на фоне геополитических и санкционных рисков, упираясь в устанавливаемые Московской биржей ценовые границы: курс доллара достиг 100,96 рубля, а евро — 113,52. Об этом свидетельствуют данные торгов 28 февраля.

ЦБ: $ 83.5485   -3.38 € 93.5994   -4.17 ММВБ: $ 101.4500   +18.45 € 113.0000   +20.00

На момент старта торгов в 10:00 мск границы составляли 90 рублей для доллара и 101,19 рубля для евро. Этих отметок курсы в то время и достигли.

Затем около 10:40 мск Мосбиржа, сообщившая, что 28 февраля меняет ценовые границы только по отдельному решению Банка России, подняла верхние границы. Доллар вырос до 95,48 рубля, а евро — до 107,35 рубля.

Следующее поднятие границ курсов произошло около 11:10 мск. Теперь доллар держится на отметке 100,96 рубля, а евро — 113,52 рубля.

Ранее в этот день Центробанк повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски.

Доллар от TradingView

До этого, 26 февраля, Bloomberg сообщил о намерениях США ввести санкции против Центробанка России. Отмечается, что окончательное решение еще не принято. За день до этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что санкции Запада весьма серьезные, но, по его словам, Россия готовилась к ним заблаговременно.

В ЦБ РФ отметили, что регулятор РФ располагает необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финсектора в стране. Отмечается, что на сегодняшний день все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Банковские карты всех кредитных организаций на территории страны по-прежнему работают без перебоев.

Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля.

После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории страны. Позднее он разорвал дипломатические отношения с Россией.

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