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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне сняли рекордные 1,4 трлн руб. наличными

Граждане России за 25 февраля сняли 1,4 трлн руб. наличными, что стало рекордной суммой за все время. Рекорд предыдущего дня, 24 февраля, был превышен в 12,5 раз. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центробанка России.

Источник: Reuters

Как прокомментировал «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков. Ранее ЦБ сообщал об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов из-за возросшего спроса.

Сегодня совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку до 20%. Регулятор заявил, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

Накануне Евросоюз согласовал заморозку активов Центробанка РФ. Она затронет около половины международных резервов ЦБ, уточнили в Еврокомиссии. Эти меры были приняты в рамках санкций на фоне российской военной операции на Украине. Великобритания также объявила, что запрещает финансовые операции с ЦБ и российским Минфином.

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