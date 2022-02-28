Россияне сняли рекордные 1,4 трлн руб. наличными

Как прокомментировал «РИА Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, это объясняется тем, что банки запасаются наличной валютой для касс и банкоматов, а россияне забирают свои средства из банков. Ранее ЦБ сообщал об увеличении выдачи наличных банкам для пополнения банкоматов из-за возросшего спроса.
Сегодня совет директоров Банка России решил повысить ключевую ставку до 20%. Регулятор заявил, что повышение ключевой ставки позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.
Накануне Евросоюз согласовал заморозку активов Центробанка РФ. Она затронет около половины международных резервов ЦБ, уточнили в Еврокомиссии. Эти меры были приняты в рамках санкций на фоне российской военной операции на Украине. Великобритания также объявила, что запрещает финансовые операции с ЦБ и российским Минфином.