Что происходило с рублем и акциями после санкций против ЦБ. Главное

Расширение на резервы Банка России пакета западных санкций из-за российских военных действий на Украине, привело в понедельник, 28 февраля, к резкому падению курса рубля и новому обвалу стоимости акций российских компаний за рубежом. В свою очередь, ЦБ, Минфин и Мосбиржа приняли меры, чтобы помешать разрастанию кризиса.
Что происходило на торгах
Торги валютой на Мосбирже 28 февраля начались только в 10:00 мск, утренняя торговая сессия была заранее отменена. Сразу после начала торгов курс доллара вышел на новый исторический максимум, поднявшись с 83 ₽ (на таком уровне торги закрылись в пятницу, 25 февраля) до 90 ₽, а евро подорожал с 93 ₽ до 101 ₽ После этого курсы остановились, упершись в установленные биржей предельные значения. Вскоре Мосбиржа подняла планку, однако курсы доллара и евро тут же подскочили до новых лимитов — 95,48 ₽ и 107,355 ₽ соответственно. Примерно через полчаса история повторилась: Мосбиржа подняла лимиты, а доллар и евро достигли и их. Сначала биржевой курс доллара впервые в своей истории превысил отметку в 100 ₽, а затем американская валюта подорожала до 106,445 ₽, европейская — до 119,685 ₽.
В четвертый раз рост оказался не столь интенсивным, доллар вырос до 109,185 ₽, а евро — до 122 ₽, после чего начали корректироваться вниз.
Торги на российском фондовом рынке утром 28 февраля — после обвала котировок в конце прошлой недели — были отменены. Мосбиржа отложила начало основной торговой сессии, а затем Банк России объявил, что 28 февраля торгов акциями на Мосбирже не будет. Начнутся ли торги на Мосбирже 1 марта станет известно утром во вторник.
На Лондонской же бирже наблюдалось обвальное падение стоимости бумаг российских компаний.
После открытия торгов котировки российских бумаг рухнули. В частности, стоимость расписок Сбербанка упала сразу на 77% (до $0,93 за штуку, что стало новым историческим минимумом), бумаг НОВАТЭКа — на 75,9% (до $30,01), X5 Group — на 64,4%, «Газпрома» — на 60%, «Роснефти» — на 45,5%. В ходе дальнейших торгов стоимость бумаг несколько восстановилась.
Цены на газ в Европе резко выросли на торгах в понедельник, 28 февраля. Стоимость апрельского фьючерса в европейском хабе TTF в Нидерландах взлетела на 36% и на максимуме составила €126,995 за МВт·ч, или более $1506 за 1 тыс. куб. м.
Что делали власти для поддержки рынка
Чтобы помешать разрастанию финансового кризиса, Банк России еще до открытия торгов на бирже резко повысил ключевую ставку — с 9,5% сразу до 20% годовых.
Новое значение стало абсолютным рекордом, превысив показатель 2014 года, когда ставку поднимали до 17%.
Столь резкое повышение ключевой ставки ЦБ объяснил, в частности, желанием добиться повышения процентных ставок по вкладам в российских банках. «Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения», — сообщил Банк России.
Чтобы поддержать курс рубля, Минфин объявил, что компании-экспортеры обяжут продавать не менее 80% их валютной выручки. По оценке директора ИНП РАН Александра Широва, эта мера в значительной степени сможет заменить валютные интервенции ЦБ, что позитивно скажется на курсе рубля. Банк России, чьи транзакции с валютными резервами попали под санкции G7 и Евросоюза, лишился возможности продавать доллары и евро на внутреннем рынке. О прекращении валютных интервенций 28 февраля объявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
Еще одной превентивной мерой по поддержке рынка стало предписание ЦБ о запрете иностранцам — компаниям и гражданам — продавать российские активы. Распродажи нерезидентов влияют как на ситуацию на фондовом рынке, так и на валютном: продав активы за рубли, иностранцы идут обменивать их за валюту.