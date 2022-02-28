16:59 (мск), источник: Известия
Не взять, но дать: банки стали повышать ставки по вкладам до 23%
Как будут меняться проценты по потребкредитам и ипотеке.
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Банки стали резко повышать ставки по вкладам и накопительным счетам вслед за скачком ключевой 28 февраля. Об этом «Известиям» сообщили в ВТБ, МКБ и Совкомбанке. Другие кредитные организации планируют скорректировать условия в ближайшее время. На внеплановом заседании в понедельник ЦБ из-за нестабильности финрынков на фоне санкций Запада повысил ключевую сразу в два раза до 20%. Граждане в замешательстве снимают деньги с карт и покупают валюту, курс которой превысил 100 ₽/$. Тем временем выгодные проценты по депозитам позволят банкам поддержать ликвидность на необходимом уровне.
ЦБ в понедельник повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил решение тем, что оно позволит банкам увеличить депозитные ставки до уровней, необходимых для компенсации возросших девальвационных и инфляционных рисков.
На изменение рыночной конъюнктуры оперативно отреагировали в МКБ, подняв максимальную ставку по вкладам в рублях до 20% годовых. Как сообщили «Известиям» в банке, ставки по депозитам в долларах США увеличат до 5%, в евро — до 4%. В Совкомбанке заявили, что с 28 февраля повышают ставку по одному из рублевых вкладов сроком 3 месяца до 23%, а максимальные доходы по валютным депозитам за год можно будет получить в размере 8%. В ВТБ сообщили, что повысили ставки по вкладам до 18%. С 1 марта доходность по депозитам в Экспобанке вырастет до 23% годовых.
Пересмотреть проценты в сторону повышения в ближайшее время также планируют Райффайзенбанк, Почта Банк, «Альфа», «Зенит», УБРиР, «Ренессанс Кредит», РСХБ и «Открытие», рассматривают такое решение — «Хоум Кредит», Росбанк, ПСБ, «Абсолют» и крымский РНКБ, заявили «Известиям» их представители.
— Решение о значительном повышении ключевой ставки ожидалось участниками рынка с пятницы. По предварительным оценкам, ее должны были поднять до 15−17% годовых, однако регулятор пошел на более существенное ужесточение параметров денежно-кредитной политики. В текущих условиях неопределенности и значительного повышения инфляционных рисков можно сказать, что такой шаг оправдан. Более активное купирование проинфляционных факторов на раннем этапе позволит быстрее взять ситуацию под контроль и скорее перейти к смягчению по мере снижения инфляционных рисков, — ожидает аналитик банка «Хоум Кредит» Станислав Дужинский.
Ключевая ставка выросла сразу на 10,5 п.п. — с 9,5% до 20%, на такую же величину следует ждать увеличения процентов по вкладам и кредитам, спрогнозировал доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Домащенко.
По его предположениям, банки могут даже ввести временный мораторий на выдачу потребкредитов до стабилизации ситуации на финрынке и понимания масштабов санкций.
Эксперт напомнил, что в понедельник на открытии рынка Forex курс евро достигал 127 рублей, доллара — 113. По состоянию на 13:40 мск, валютные пары на Мосбирже торговались по 109 и 99 рублей соответственно. По состоянию на 15:00 мск — 99,2 и 96,7 рублей.
Справка «Известий»
Санкции против финансового сектора России Запад начал вводить в связи с военной операцией на Украине. В частности, было объявлено о заморозке активов ЦБ РФ за рубежом, что накладывает ограничение на валютные интервенции регулятора и поддержку курса валют на определенном уровне.
— Из-за курса доллара россияне бегут снимать рубли и переводить накопления в валюту. Чтобы задержать этот отток, банкам нужно делать привлекательные ставки. Ситуация развивается по лекалу 2014 года: тогда ввели плавающий курс рубля, а ставку увеличили сразу до 17%. Тогда банки принимали вклады под 25%, — спрогнозировал эксперт.
Банки уже в пятницу начали поднимать ставки по ипотеке до 15% и продолжат делать это их после решения ЦБ: продукт без учета льготных программ может подорожать до 21,5−23%, спрогнозировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. По его предположениям, при этом появятся льготные программы займов для отдельных отраслей промышленности, поскольку целый ряд из них (например, машиностроение, услуги) в этом случае становится некредитоспособными.
— В сегменте автокредитования ставки будут находится в диапазоне от 23% до 28% по новым автомобилям и от 25% до 29% по подержанным. По потребительскому кредитованию (в зависимости от типа займа) ставки составят от 22% до 35%. В сегменте корпоративного кредитования нефинансовых организаций НРА ожидает средний уровень ставок в диапазоне от 21% до 23%, а в сегменте МСП: 23%-25%. НРА также ожидает рост средних ставок по вкладам физических лиц до 18%-20%, — заявил Сергей Гришунин.
Резкое повышение ключевой ставки само по себе скорее призвано произвести сильный эффект на финансовых рынках, продемонстрировать решимость Банка России, полагает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
По его словам, обоснованность конкретного уровня ставки станет понятной спустя некоторое время. По ожиданиям эксперта, проценты по вкладам, ипотеке и кредитам вырастут до уровней, близких к ключевой и выше. Вопрос дальнейшей коррекции базовой ставки будет рассматриваться Банком России по мере прояснения обстановки на финансовом рынке.