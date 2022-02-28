19:04 (мск), источник: РБК
Путин подписал указ об ответе на санкции
Меры, предусмотренные указом, предусматривают контроль над продажей валютной выручки экспортерами и запрет валютных кредитов.
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Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».
Санкции против России ввели несколько десятков стран, в том числе страны ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и другие. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также против членов российского Совбеза и депутатов Госдумы.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Путин называл ее задачами «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Действия России Киев оценивает как войну. В стране ввели военное положение и объявили о мобилизации.
Георгий Тадтаев
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