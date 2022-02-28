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19:04 (мск), источник: РБК

Путин подписал указ об ответе на санкции

Меры, предусмотренные указом, предусматривают контроль над продажей валютной выручки экспортерами и запрет валютных кредитов.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин подписал указ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций».

  • В соответствии с указом экспортеры должны продавать 80% валютной выручки, зачисленной с 1 января 2022 года.
  • Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком.
  • Путин запретил российским резидентам предоставлять иностранные займы в валюте и зачислять валюту на счета в банках за пределами России.
  • Резидентам России запрещены переводы денег без открытия счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками.

Санкции против России ввели несколько десятков стран, в том числе страны ЕС, США, Канада, Япония, Австралия и другие. Ограничения были наложены на российские банки (в том числе ВТБ и Сбербанк), экспорт в Россию высокотехнологичной продукции, Центробанк, Минфин, РФПИ и крупные госкорпорации, а также против членов российского Совбеза и депутатов Госдумы.

Военная операция России на Украине началась 24 февраля. Путин называл ее задачами «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины. Действия России Киев оценивает как войну. В стране ввели военное положение и объявили о мобилизации.

Георгий Тадтаев

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