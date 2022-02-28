19:58 (мск), источник: © РИА Новости
Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии
ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости. Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.
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«Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как “Газпром”, не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне», — заявила Трасс, представляя в парламенте новый законопроект по введению санкций в отношении финансового сектора России.
Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. Отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, он сказал, что ответы России будут выстраиваться с точки зрения целесообразности и интересов страны.