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19:58 (мск), источник: © РИА Новости

Российским компаниям запретят доступ на рынок капитала Британии

ЛОНДОН, 28 фев — РИА Новости. Великобритания запретит доступ к рынку капитала всем российским компаниям, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

Источник: © РИА Новости

«Мы изолируем все российские компании, это более 3 миллионов предприятий, от рынка капитала Великобритании. Такие глобальные гиганты, как “Газпром”, не смогут выпускать долговые обязательства в Лондоне», — заявила Трасс, представляя в парламенте новый законопроект по введению санкций в отношении финансового сектора России.

Власти РФ ранее начали ответные шаги на вводимые санкции Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что в РФ велась планомерная подготовка на протяжении достаточно длительного времени к возможным санкциям, включая самые тяжелые, с которыми Россия сталкивается сейчас. Отвечая на вопрос, будет ли зеркальный ответ на санкции, он сказал, что ответы России будут выстраиваться с точки зрения целесообразности и интересов страны.

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