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04:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Гражданам ограничили переводы за рубеж

Первый «экономический» ответ России на многочисленные западные санкции оказался направленным на граждан и бизнес самой страны. Президент своим указом ограничил вывод средств физическими лицами-резидентами и запретил это иностранным платежным системам. Не все формулировки понятны участникам рынка. Пока трактовка такова: россияне и любые другие налоговые резиденты РФ смогут открывать счета за границей, но не смогут переводить средства из страны себе или другим резидентам РФ.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На сайте kremlin.ru опубликован указ президента Владимира Путина «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». По сути, это ответ на западные санкции из-за войны на Украине. Помимо уже анонсированных мер по обязательной продаже валюты экспортерами (не менее 80% выручки), поддержке публичных акционерных обществ и прочих экономических мер в указе фигурируют санкции, направленные на обычных граждан.

Так, в частности, с 1 марта им запрещены: осуществление валютных операций, связанных с предоставлением резидентами в пользу нерезидентов иностранной валюты по договорам займа, зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами РФ банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Это означает, что резидент РФ может открыть счет в зарубежном банке, получать на него зарплату, стипендию или переводы от нерезидентов, но никаких средств из России.

«Мера направлена на то, чтобы перекрыть любые каналы оттока капитала из РФ в текущей ситуации», — рассказывает собеседник «Ъ», знакомый с замыслом разработчиков указа.

Ту же цель, добавляет он, преследует запрет на кредитование резидентами нерезидентов.

Важно, что мера касается не только граждан России, но и любых резидентов.

То есть экспаты не смогут переводить зарплату со счета в РФ на свой счет за границей (но смогут перевести деньги нерезиденту).

Также никто из резидентов РФ не сможет получить на свой счет за границей деньги от других резидентов РФ.

Если с первыми двумя мерами все ясно, то последняя — осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг, — вызывает вопросы у участников рынка. У ЦБ есть официальный реестр иностранных поставщиков платежных услуг, в котором 24 финансовые компании.

Но, по словам собеседников «Ъ», близких к регулятору, к списку указ отношения не имеет: «Речь идет о любых иностранных платежных сервисах».

«Например, если у российского гражданина есть счет и личный кабинет в зарубежном банке и в этом личном кабинете реализована возможность пополнения счета с использованием, к примеру, Apple Pay, пополнять счет таким способом ему запрещается», — поясняет директор Ассоциации развития финансовой грамотности Вениамин Каганов. Сейчас иностранным игрокам, например системам денежных переводов, ничто не запрещает переводить средства от резидентов РФ, находящихся в стране, внешним.

Ксения Дементьева, Максим Буйлов

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