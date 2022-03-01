13:54 (мск), источник: Известия
Бес паники: названы самые выгодные способы сбережения денег
Финансисты и банкиры рекомендуют не волноваться.
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Ужесточение антироссийских санкций ощутимо коснулось финансового сектора. Заморозка зарубежных активов ЦБ ограничит его возможности в проведении валютных интервенций. Планируемое отключение ряда российских банков от SWIFT существенно усложнит международные межбанковские трансакции, хотя и не сделает их невозможными: увеличатся сроки и стоимость. Как в этой ситуации защитить сбережения рядовым россиянам, выясняли «Известия».
Эксперты банковской отрасли рекомендуют сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Средствам, размещенным в российских банках, ничего не угрожает. Санкционные меры коснулись узкого круга лиц, обычным гражданам опасаться нечего.
— Россиянам не стоит отвлекать средства из вкладов. Тем более вслед за ключевой ставкой выросли ставки по депозитам, — сказал «Известиям» начальник Казначейства ББР Банка Дмитрий Мерзляков. — Сейчас это вновь один из наиболее выгодных способов сбережения накоплений, поэтому точно нет необходимости снимать деньги с карт, счетов, депозитов, чтобы хранить их дома. Это как минимум небезопасно, а как максимум — невыгодно. Инфляцию никто не отменял, и пока ваши деньги лежат «под подушкой» она их обесценивает.
Заместитель председателя правления АО КБ «Хлынов» Александр Втюрин «однозначно советует» сохранять сбережения. Не нужно покупать какие-либо товары на эмоциях, считает банкир.
— Да, цены выросли, возможно, вырастут еще, но иметь в одной семье по три холодильника или три стиральные машины — непрактично, — говорит Втюрин. — Сейчас самое главное — соблюдать спокойствие и не принимать поспешных решений. В самое ближайшее время ожидается период роста ставок по банковским вкладам, так что есть возможность выгодно разместить деньги на рублевых депозитах. Причем депозиты будут предлагаться по хорошим ставкам и на короткий срок.
— Взять паузу — это тоже решение, и в настолько стрессовой ситуации — далеко не самое опрометчивое. Ситуация меняется очень часто и очень существенно, поэтому шанс угадать очень невелик, — советует директор Ассоциации развития финансовой грамотности (при ЦБ РФ) Вениамин Каганов.
Финансовый консультант напоминает, что на сбережения в размере до 1,4 млн рублей распространяется страхование вкладов АСВ, то есть их вам в любом случае вернут.
Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что самое верное сейчас — это дождаться повышения процентных ставок по депозитам. А они обязательно будут повышены в связи с ростом и инфляции, и ключевой ставки, уже повышенной ЦБ с 9,5 до 20%.
— В ситуации глубокой неопределенности инвесторы пользуются возможностью заключить с кредитной организацией депозитный договор на максимальный срок, — делится практикой Алексей Тараповский. — Те, кто обладает нужной квалификацией, могут начинать покупки на российском фондовом рынке. Подчеркиваю, делать это следует только в том случае, если вы квалифицированны, обладаете высокой склонностью к риску и инвестируете в российский фондовый рынок не последние деньги. Всем остальным инвесторам я бы не советовал входить в рынок на текущих уровнях.
Заместитель руководителя практики финансового консалтинга группы «Деловой профиль» Анна Крысина полагает, что наибольшие риски сейчас у россиян, получивших кредиты в иностранной валюте — понятно, что они подорожают. Держателям же валютных и рублевых депозитов волноваться не стоит, ЦБ с 2013 года планомерно «очищал» российский банковский сектор от ненадежных банков, и те, что остались, имеют достаточный ресурс финансовой прочности. Попавшие под санкции банки получат поддержку со стороны правительства и ЦБ и не будут испытывать проблем с ликвидностью для выполнения обязательств перед вкладчиками.
— Карты банков, попавших под санкции, нельзя использовать для оплаты сервисов Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay, — говорит Анна Крысина. — После отключения «санкционных» банков от SWIFT их карты будут по-прежнему использоваться в расчетах по всей России, но ими нельзя будет пользоваться за границей. Россиянам, находящимся за рубежом, рекомендуется снять денежные средства с карточных счетов и запастись наличными или использовать карты других банков, которых санкции не коснулись.
Также стоит учитывать, что санкции предусматривают ограничения на депозиты российских граждан в европейских банках (€100 тыс. в банках ЕС и £50 тыс. в британских банках). Кроме того, состоятельным россиянам запрещается покупать ценные бумаги и другие финансовые инструменты, номинированные в евро.
Эксперты считают, что россиянам следует сконцентрироваться на формировании финансовой подушки безопасности, избегая необязательных и спонтанных покупок.
— Мы не отошли еще от финансовых последствий коронакризиса, но именно сейчас экономить предстоит еще активнее, — отмечает заместитель генерального директора Аналитического центра НАФИ Тимур Аймалетдинов. — Кроме того, имеющиеся сбережения лучше хранить «в разных корзинах». Формы и способы вложений должны быть разнообразными — в разных банках и в разных валютах. Особую ценность приобретают инвестиции в ликвидные объекты, например в недвижимость.
И, конечно, среди лучших остаются «инвестиции в себя» — в свое (и своей семьи) здоровье, образование и благополучие.
Что делать с уже имеющимися инвестициями — вопрос более сложный. Если у вас есть «голубые фишки» и ОФЗ, эксперты советуют занять консервативную позицию. Эмитенты этих бумаг — сами по себе устойчивые организации, и шансы «выжить» в кризис у них, пожалуй, максимальные.
Директор по инвестициям «БКС Мир инвестиций» Михаил Кузин рекомендует придерживаться максимальной диверсификации как по валютам (рубли, доллары, швейцарский франк, юани
Есть и оригинальные подходы к тактике сбережений. Президент группы компаний «Городской центр экспертиз» Александр Москаленко рекомендует посмотреть в сторону китайского юаня.
Руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых не рекомендует использовать маржинальную торговлю и усредняться через каждые 5%. Если есть кеш и актив с нулевым риском, то не стоит спешить тратить его до стабилизации обстановки.
— Из хорошего — акции очень дешевы, — уточняет Наталья Малых. — Интерес к ним остается очень высоким со стороны российских инвесторов, останавливают только риски. Отметим, что и страна, и многие публичные компании отличаются более ликвидным балансом и налаженным бизнесом, чем во время кризиса 1998 года, и поэтому улучшение сентимента спровоцирует резкий рост рынка акций, в том числе за счет закрытия коротких позиций. Иностранные инвесторы, конечно, не скоро вернутся, но для российских инвесторов акции могут стать неплохим вариантом: акции наряду с сырьевыми товарами хорошо себя показывают во время высокой инфляции.
Эксперт «1Капиталь» Дмитрий Соломников призывает сейчас в первую очередь закрыть кредиты и в целом пересмотреть расходную часть семейного бюджета. Если же есть незначительные накопления — направить их на приобретение отложенных товаров. Уже завтра всё может значительно подняться в цене.
Коммерческий директор Choise.com и Crypterium Андрей Дьяконов дал совет держателям криптовалют перевести всё на некастодиальные кошельки, что исключит возможность блокирования или конфискации средств.
Руководитель проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Евгения Лазарева напомнила, что сегодня финансовая система России самодостаточна и способна обеспечить безопасность вложений. Она предупреждает: закрытие вкладов и депозитных счетов обернется потерей процентов. Полное обналичивание карточных счетов с процентами на остаток по счету также лишит, пусть небольшой, но гарантированной прибыли.
Финансовое планирование в ближайшее время разумнее всего вести на краткосрочную перспективу с учетом информационной повестки. Тем же, кто решится инвестировать, можно рекомендовать вкладывать только свободные средства, потеря которых не обернется трагедией. В текущей ситуации стоит покупать только рублевые акции без плеча. Ни в коем случае не рекомендуется сейчас заниматься инвестициями людям, не имеющим квалификации. И, конечно, остерегайтесь мошенников.
Дмитрий Алексеев