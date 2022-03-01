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01:53 (мск), источник: Известия

Участники фармрынка заявили о росте закупочных цен на лекарства до 25%

Оптовики подняли закупочные цены для аптек от 1,5% до 25% в зависимости от региона, сообщила «Известиям» директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Источник: Известия

«Рост наблюдается как на импортные, так и на отечественные препараты. При этом, аптечные наценки не менялись, то есть стоимость медикаментов в розничных точках будет зависеть от повышения закупочной цены», — отметила она.

По словам главы Альянса фармацевтических ассоциаций, аптеки обычно не делают больших запасов лекарств, так что на некоторые категории препаратов цены либо уже выросли, либо вырастут в ближайшее время.

Без изменений остаются цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП), составляющие около половины рынка. На эти препараты цены фиксированы и контролируются государством, добавила эксперт.

В аптеках с прошлой недели отмечается повышенный спрос на лекарства импортных производителей.

«В основном люди делают запасы лекарств, применяемых при хронических заболеваниях, то есть это препараты, которые они принимают постоянно», — уточнила эксперт.

Несмотря на повышенный интерес, в ближайшее время перебоев с импортными препаратами не ожидается, заверила специалист.

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