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02:41 (мск), источник: Известия

Авиакомпании РФ готовятся к работе в условиях санкций

Российские авиакомпании после запрета ЕС на поставки самолетов попытаются найти новых партнеров, сохранить часть контрактов с лизингодателями и освоить ремонт воздушных судов, рассказали «Известиям» эксперты и участники рынка. Часть флота отдать всё же придется, но закрытие воздушного пространства Европы не будет критичным, пока открыты рейсы в Турцию и Египет, отметили специалисты.

Источник: Известия

Совет ЕС 26 февраля в качестве санкционных мер из-за военной операции России на Украине запретил продажу и поставки воздушных судов и запчастей к ним для отечественных авиакомпаний, а также оказание любых страховых или перестраховочных услуг на эти самолеты. Кроме того, 28 февраля глава Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России.

По данным источника «Известий» среди авиаконсультантов, примерно 81% летающего в России флота принадлежит лессорам из Ирландии, 7% — из Кипра, по 2−3% — из Турции и с Бермудских островов.

В Airbus «Известиям» сообщили, что будут действовать в соответствии с применяемыми санкциями и регламентами, но будут стараться «минимизировать их влияние на деятельность компании».

Представитель Boeing в России и СНГ сообщила, что компания также следит за ситуацией, юристы изучают все риски.

По данным источника в одной из лизинговых компаний, сейчас перевозчики анализируют, смогут ли они обслуживать самолеты в условиях санкций.

«Прорабатываются разные варианты того, как обеспечить поддержание летной годности в соответствии с требованиями производителя», — пояснил собеседник.

Застрявшим за границей туристам, особенно в уже закрытых странах, эксперты советуют прежде всего не паниковать и установить приложение МИД РФ «Зарубежный помощник». Сейчас горячие линии Ростуризма, МИДа, Минтранса, Росавиации и ОНФ собирают всю информацию о проблемах россиян, которые на смогли вылететь из-за рубежа.

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