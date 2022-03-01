Mastercard заблокировал доступ к системе для нескольких финансовых учреждений из-за санкций

«Мы продолжим работать с регуляторами в ближайшие дни, чтобы полностью соблюдать наши обязательства», — говорится в заявлении компании.
Mastercard сообщила, что их главным приоритетом в последние дни было благополучие сотрудников и их семей на фоне военной операции России на Украине.
«Вторжение российских вооруженных сил за последнюю неделю было разрушительным для украинского народа. Наши мысли с теми, кто пострадал», — говорится в заявлении. Mastercard также намерена направить деньги на гуманитарную помощь.
ЕС, США, Великобритания, Канада, Япония и другие страны ранее ввели санкции против России в ответ на военную операцию на Украине. Они в том числе включают ограничения в отношение крупнейших российских банков и Центробанка.