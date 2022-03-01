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11:38 (мск), источник: РБК

Visa заявила об «оперативных мерах» для соблюдения санкций против России

Ранее Mastercard отключила от своей сети несколько российских финансовых организаций. Карты банков, попавших под санкции, не будут работать за границей и при оплате в зарубежных онлайн-магазинах, но продолжат действовать в России.

Источник: AP 2022

Международная платежная система Visa предпринимает «оперативные меры», чтобы обеспечить соблюдение санкций, введенных против России из-за специальной военной операции в Донбассе, говорится в ее заявлении. Компания сообщила, что также готова к возможным новым ограничениям в случае их введения.

Компания сообщила, что ее фонд выделит ЮНИСЕФ $2 млн для оказания стране гуманитарной помощи, и направит пожертвования в Красный Крест.

Утром 1 марта Mastercard объявила, что из-за санкций отключила от своей платежной системы несколько российских финансовых организаций. О каких именно банках идет речь, в компании не уточнили.

В уведомлении одному из банков, с которым ознакомился РБК, говорилось, что решение Mastercard принято из-за нарушений правил платежной системы, так как банки не должны причинять вред репутации «знаков» (платежной системы Mastercard), по мнению их правообладателя.

Клиенты подсанкционных банков не смогут расплачиваться картами Visa и Mastercard за границей и в интернет-магазинах, зарегистрированных в странах, поддерживающих санкции.

Однако уже выданные карты этих платежных систем продолжат действовать в России, поскольку внутри страны платежи обрабатываются внутренней Национальной системой платежных карт, созданной в 2014 году.

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Под наиболее жесткие санкции США попали ВТБ, «Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк, для них это означает блокировку всех активов и счетов кредитных организаций в долларах и фактическую изоляцию от долларовой системы.

Сбербанк также оказался под американскими санкциями, он добавлен в список CAPTA, который подразумевает ограничения на корреспондентские счета в Соединенных Штатах. До 26 марта все американские финансовые институты должны закрыть любые корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с участием банка или его «дочек». При этом американские банки не станут замораживать средства Сбербанка, они должны лишь отклонить транзакцию.

На другие крупные банки России США наложили секторальные санкции, что подразумевает ограничения на предоставление финансирования и других операций с новыми долговыми обязательствами со сроком погашения более 14 дней, а также с размещением новых акций. Эти меры распространяются на Газпромбанк, РСХБ, Альфа-банк и Московский кредитный банк (МКБ).

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