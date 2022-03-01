10:52 (мск), источник: Известия
Курс доллара на Мосбирже опустился ниже 90 рублей
Курс доллара во вторник, 1 марта, опустился ниже 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Рубль перешел к укреплению после умеренного снижения в первые минуты торгов на Мосбирже. По состоянию на 10:21 мск курс доллара США составил 90,4 рубля за $1, евро — 101,72 рубля.
Накануне финансовый аналитик и трейдер Артем Звездин заявил в тот же день «Известиям», что курс доллара США к российскому рублю может взлететь до 150 рублей, если в ближайшее время не будет найден путь выхода из санкционного давления и ситуация с Донбассом не разрешится.
27 февраля в Банке России заявили, что располагают необходимыми ресурсами и инструментами для поддержания финансовой стабильности и обеспечения операционной непрерывности финсектора в стране на фоне санкций. Подчеркивалось, что сейчас все банковские сервисы предоставляются в обычном режиме. Карты всех банков на территории страны по-прежнему работают без перебоев.
26 февраля США ввели санкции против ряда российских компаний с госучастием или важных для экономики организаций и еще в отношении «двух компаний с преобладанием частного капитала». Под ограничения попали Газпромбанк, Альфа-банк, Сбербанк, банк «Открытие», Совкомбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ) и Новикомбанк. Вслед за Вашингтоном санкции против российских банков ввели и другие страны.
Санкции последовали в ответ на проводимую РФ операцию по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Москву в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение. В тот же день он разорвал дипломатические отношения с Российской Федерацией.