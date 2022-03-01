Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия».
Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.
«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — пояснили в НПСК.
«Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — подчеркнули там.
Все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы «Мир» также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.