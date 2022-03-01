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13:31 (мск), источник: © РИА Новости

Попавшие под санкции банки не смогут выпускать карты Visa и Mastercard

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Банки РФ, попавшие под «блокирующие» санкции, не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, уже выданные карты продолжат работать внутри РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК).

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. После этого США и другие страны ввели «блокирующие» санкции против ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, банка «Открытие», Промсвязьбанка, банка «Россия».

Картами международных платежных систем этих банков теперь нельзя расплатиться за рубежом, однако в России уже выпущенные карты продолжат работать.

«Эти банки не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard после истечения срока действия тех карт, которыми клиенты пользуются сейчас. По картам международных платежных систем Visa и Mastercard, выпущенным российскими банками, все операции внутри нашей страны продолжат работать. Такие операции будут обрабатываться Национальной системой платежных карт как обычно», — пояснили в НПСК.

«Средства всех клиентов банков на счетах сохранены, все операции доступны», — подчеркнули там.

Все операции по картам платежной системы «Мир» доступны клиентам банков в полном объеме, добавили в НСПК. Держатели карт платежной системы «Мир» также могут использовать для совершения платежей сервис Mir Pay для смартфонов на базе операционной системы Android, которые поддерживают NFC-технологию.

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