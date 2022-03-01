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14:02 (мск), источник: РБК

Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов

Власти подготовили проект указа о временных ограничениях на выход иностранных инвесторов из российских активов, чтобы бизнес в условиях санкций мог «принимать взвешенные решения».

Источник: Reuters

Власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов, объявил премьер Михаил Мишустин на совещании по поддержке экономики на фоне санкций. Проект соответствующего указа президента подготовлен, сказал он.

В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением.
Михаил Мишустин

По его словам, временное ограничение на выход инвесторов будет принято, чтобы «дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения».

Власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать в ней и дальше, сказал Мишустин. Он выразил уверенность, что «санкционное давление в конце концов спадет и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков».

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«Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», — добавил он.

РБК направил запросы в британскую BP (владеет 19,75% Роснефти и заявила о планах продажи этой доли), англо-голландскую Shell (продает доли в «Сахалин-2», Salym Petroleum и прекращает участие в «Северном потоке-2»), французскую TotalEnergies (владеет 19,4% НОВАТЭКа) и американскую ExxonMobil (совладелец «Сахалина-2»).

После того как Россия начала военную операцию на Украине, страны начали вводить новые санкции в отношении ее финансового, оборонного, энергетического, авиационного и других секторов, а также ограничения против официальных лиц.

TotalEnergies ранее объявила, что не будет инвестировать в новые проекты в России из-за конфликта на Украине. Компания осудила действия Москвы, заявив, что они «несут трагические последствия для населения и угрожают Европе». BP сообщила о намерении продать долю в «Роснефти», а ее глава Бернард Луни — выйти из совета директоров российской нефтяной компании. Затем выйти из совместных предприятий с «Газпромом» решила Shell.

1 марта издание Sakh.com сообщило, что ExxonMobil приостановила работы на Сахалине на месяц.

28 февраля правительство пообещало, что в ближайшее время представит план поддержки экономики. Позже в этот день президент Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций». Он предусматривает контроль над продажей валютной выручки экспортерами, запреты на валютное кредитование нерезидентов и на зачисление россиянами денег на зарубежные счета.

Наталия Анисимова при участии Тимофея Дзядко

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