Состояние богатейших россиян уменьшилось на 83 миллиарда долларов

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.
В настоящее время в список входит 21 гражданин РФ. Их общее состояние на 1 марта составляло 274,07 миллиарда долларов, по ним же и была рассчитана динамика с начала года.
Самый богатый человек РФ сейчас — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, с начала года он стал беднее на 6,2 миллиарда долларов, и его состояние насчитывает 24,7 миллиарда. Также заметно уменьшилось состояние основного владельца «Северстали» Алексея Мордашова — на 6,94 миллиарда долларов, до 21,9 миллиарда. Он занимает второе место в рейтинге. Третье место в списке занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон, чье состояние упало на 10,9 миллиарда долларов, до 21,5 миллиарда.
На четвертом месте в рейтинге находится бенефициар НЛМК Владимир Лисин, чье состояние уменьшилось на 7,19 миллиарда, до 20,8 миллиарда долларов. Пятое место занимает Алишер Усманов («Металлоинвест», «Мегафон»), с начала года его состояние снизилось на 1,59 миллиарда долларов, сейчас оно на уровне 19,7 миллиарда. Шестой в списке — бенефициар «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко, чье состояние выросло на 1,99 миллиарда долларов, до 19,5 миллиарда.
Седьмым в списке стал основной владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, чье состояние уменьшилось с начала года на 1,58 миллиарда долларов и составило 16,9 миллиарда. На восьмом месте находится Роман Абрамович (Evraz), чье состояние с начала года уменьшилось на 4,29 миллиарда долларов и составило 13,7 миллиарда. Девятый — Михаил Прохоров (группа «Онэксим»), который потерял 448 миллионов долларов, до 13,5 миллиарда. Десятку лидеров замыкает Сулейман Керимов, чья семья контролирует компанию «Полюс» — его состояние уменьшилось на 3,93 миллиарда долларов и составило 11,3 миллиарда.