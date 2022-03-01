Регуляторы согласовали ограничения стоимости базовых продуктов

Минсельхоз, Федеральная антимонопольная служба (ФАС), Минпромторг и торговые сети согласовали параметры «добровольных ограничений» наценок на отдельные товары. Об этом 1 марта сообщил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев.
По данным «Ъ», ограничения коснутся овощей «борщевого набора» (свекла, морковь, капуста, картофель, лук), молочной продукции (молоко, кефир, творог, сливочное масло), сахара, хлеба и булочных изделий недлительного хранения.
Предельный размер наценки — 5%. В ФАС уточнили, что «О’Кей» и «Магнит» вводят ограничения с 1 марта, Auchan — с 3 марта. О других ритейлерах служба не сообщала. В X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») инициативу пока не комментировали.
О планах ограничить наценки в 10% на социально значимые продукты крупнейшие ритейлеры, в том числе X5 и «Магнит», сами заявили в начале 2022 года. Но в феврале стало известно, что регуляторы рассчитывают снизить этот параметр до 5%. В Минсельхозе опасались, что рост стоимости на овощи открытого грунта, молочную продукцию, хлеб и сахар по итогам года превысит 10%.
- Как рассказал источник «Ъ», знакомый с рекомендациями, конкретные позиции и бренды для ограничения наценок сети выберут самостоятельно.
- В перечень должны попасть один или два бренда, наиболее популярных в категории.
- Собственные торговые марки сетей под ограничения помещать нельзя.
- Также ритейлеры обязаны гарантировать наличие выбранных брендов на полках.
- Перечень может быть плавающим и индивидуальным для разных точек, рассказывает источник «Ъ».
Другой собеседник «Ъ» уточняет, если до принятия обязательств на определенные позиции наценка была ниже 5%, то соглашение не должно привести к росту показателя и стоимости товаров. По его словам, сети отметят выбранные бренды специальными ценниками, возможно с этикеткой «социальный товар», как предлагает ФАС. Ритейлерам также рекомендовано ежемесячно отчитываться о соблюдении договоренностей, а ФАС оставляет за собой право отслеживать уровень цен, а также запрашивать подтверждающую документацию, продолжает источник «Ъ». В Минпромторге заявили «Ъ», что конкретные параметры ограничений будут раскрыты позже.
Исполнительный директор «Русбренда» (объединяет PepsiCo, Nestle, Unilever, Procter & Gamble) Алексей Поповичев отмечает, что текущая ценовая ситуация в связи с высокой волатильностью курсов валют может развиваться нелинейно и ограничение наценки не снимает всех сложностей. Производители, у которых значительную часть себестоимости сырья занимает импорт, будут вынуждены повышать цену, и поставщикам с торговыми сетями необходимо продумать, как сдерживать чрезмерный рост стоимости продуктов, указывает господин Поповичев.
Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не видит в добровольном ограничении наценок дополнительных рисков для поставщиков.
По его словам, ритейлеры, подписав соглашение с участием регуляторов, заинтересованы в партнерстве и стабильности поставок, потому не будут перекладывать на производителей дополнительные обязательства. Как отмечает господин Бурмистров, вариант с ограничением наценки более гибок, чем применявшиеся в прошлом году соглашения о фиксации оптовых и розничных цен на сахар и подсолнечное масло, а также более адекватен текущим нестабильным условиям. Активизация инфляционных процессов и невозможность госрегулирования цен будут стимулировать расширение практики таких соглашений и по другим позициям и категориям, прогнозирует эксперт.