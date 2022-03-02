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00:22 (мск), источник: РБК

Apple ввела ограничения для России

Компания Apple сообщила об ограничении работы Apple Pay и других своих сервисов на территории России и подтвердила приостановку продаж своей продукции в стране, пишет Reuters со ссылкой на заявление. Решение связано с военной операцией на Украине. Подробностей о том, в чем именно заключаются ограничения для Apple Pay в России компания не приводит.

Источник: Reuters

Кроме того, из магазина App Store во всех странах, кроме России, удалены приложения RT и Sputnik.

Представитель корпорации сообщил TechCrunch, что для пользователей Apple Maps из Украины в целях безопасности закрыли информацию о «ситуации на дорогах и происшествиях».

Покупка продукции Apple на официальном российском сайте сейчас недоступна: пользователи не могут добавить товар в корзину, доставка невозможна.

После начала военных действий на Украине министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в письме к главе корпорации Тиму Куку призвал его прекратить поставки техники в Россию, а также заблокировать для российских пользователей доступ к App Store.

ЦБ сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. Это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие». Регулятор подчеркивал, что стандартная контактная и бесконтактная оплата по этим картам остается доступной на всей территории России.

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