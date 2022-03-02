Apple ввела ограничения для России

Кроме того, из магазина App Store во всех странах, кроме России, удалены приложения RT и Sputnik.
Представитель корпорации сообщил TechCrunch, что для пользователей Apple Maps из Украины в целях безопасности закрыли информацию о «ситуации на дорогах и происшествиях».
Покупка продукции Apple на официальном российском сайте сейчас недоступна: пользователи не могут добавить товар в корзину, доставка невозможна.
После начала военных действий на Украине министр цифровой трансформации страны Михаил Федоров в письме к главе корпорации Тиму Куку призвал его прекратить поставки техники в Россию, а также заблокировать для российских пользователей доступ к App Store.
ЦБ сообщал, что сервисы Apple Pay и Google Pay не будут работать с картами банков, попавших под блокирующие санкции. Это ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие». Регулятор подчеркивал, что стандартная контактная и бесконтактная оплата по этим картам остается доступной на всей территории России.