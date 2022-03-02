Европа начала отказывать России в импорте и экспорте

Эксперт пояснила, что дистрибьюторы и ритейлеры из Чехии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики уже предупредили об отказе поставок.
Компании не готовы заключать новые договоры, плюс прекращают действие текущих. В АИДТ отметили, что эти случаи касаются детской мебели и игрушек, хотя конкретные бренды не назвали.
По итогам января-сентября 2021 года на экспорт отечественной продукции для детей пришлось $1,6 млн, сказали в ассоциации.
Ввоз зарубежной продукции в РФ от части компаний также может остановиться. Некоторые российские дистрибьюторы и торговые сети, которые закупают иностранную продукцию, получили предупреждение о возможной остановке сотрудничества, рассказали в АИДТ. Часть брендов сами останавливают взаимодействие.
Пока же российские компании столкнулись с требованием оплатить открытые счета на поставку товаров и перейти на систему предоплаты, сообщили в ассоциации.
Чаще так поступали бизнесмены из Польши, Чехии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании. Речь о ведущих торговых марках, уточнили в АИДТ.
Тем временем некоторые поставщики сырья из США и Европы останавливают отгрузки российским компаниям, рассказал гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. Российские fashion-бренды уже заявили о том, что европейские поставщики стали повышать стоимость тканей и фурнитуры при последних закупках. Речь идет об их подорожании на 10−20%, сказали «Известиям» рассказали несколько источников в российских компаниях.