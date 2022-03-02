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01:26 (мск), источник: Известия

Европа начала отказывать России в импорте и экспорте

Европейские покупатели начали бойкотировать отечественную продукцию, рассказала «Известиям» президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина. Ввоз зарубежной продукции в РФ от части компаний также может остановиться, отмечают эксперты.

Источник: Известия

Эксперт пояснила, что дистрибьюторы и ритейлеры из Чехии, Польши, Финляндии и стран Прибалтики уже предупредили об отказе поставок.

Компании не готовы заключать новые договоры, плюс прекращают действие текущих. В АИДТ отметили, что эти случаи касаются детской мебели и игрушек, хотя конкретные бренды не назвали.

По итогам января-сентября 2021 года на экспорт отечественной продукции для детей пришлось $1,6 млн, сказали в ассоциации.

Ввоз зарубежной продукции в РФ от части компаний также может остановиться. Некоторые российские дистрибьюторы и торговые сети, которые закупают иностранную продукцию, получили предупреждение о возможной остановке сотрудничества, рассказали в АИДТ. Часть брендов сами останавливают взаимодействие.

Пока же российские компании столкнулись с требованием оплатить открытые счета на поставку товаров и перейти на систему предоплаты, сообщили в ассоциации.

Чаще так поступали бизнесмены из Польши, Чехии, Италии, Германии, Швейцарии, Франции, Великобритании. Речь о ведущих торговых марках, уточнили в АИДТ.

Тем временем некоторые поставщики сырья из США и Европы останавливают отгрузки российским компаниям, рассказал гендиректор Infoline-аналитики Михаил Бурмистров. Российские fashion-бренды уже заявили о том, что европейские поставщики стали повышать стоимость тканей и фурнитуры при последних закупках. Речь идет об их подорожании на 10−20%, сказали «Известиям» рассказали несколько источников в российских компаниях.

Во время загрузки произошла ошибка.
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