Туроператоры не смогут сразу компенсировать несостоявшиеся туры в ЕС

«Это должен быть возврат именно деньгами, но он происходит не мгновенно. Рассчитывать на то, что сегодня ты отказался от тура, а завтра тебе вернули деньги, нельзя. Наверняка уже есть прецеденты, когда туроператор предлагает перенести поездку или договаривается с туристом об отложенном сроке возврата средств», — сказала она.
Опрос туроператоров, проведенный «Известиями», подтвердил тот факт, что не все готовы сразу возвращать деньги туристам.
Так, в Tez Tour сообщили, что всем туристам, обратившимся с просьбой об аннуляции приобретенных ранее туров, компания предлагает альтернативы на доступных направлениях. Но если турист от них отказывается, «возврат денежных средств в связи с отказом от поездок в страны, с которыми прекращено авиасообщение, производится клиентам в полном объеме».
В пресс-службе «Интуриста» «Известиям» рассказали, что по Карибским направлениям, вынуждено закрытым до 28 марта, туристам предлагают депозит или перенос денежных средств на другие открытые направления.
В Anex Tour сказали, что по закрытым странам предлагают туристам «перебронь и депозит».
Депозит позволяет туроператорам не возвращать деньги и помещать их на своеобразный виртуальный счет — с него турист в будущем может купить другой тур именно у этого оператора.
«Что касается депозита, то некоторые туроператоры замораживают деньги за поездки в рублях, некоторые — в долларах. Во втором случае есть шанс осуществить будущее путешествие без доплат. В первом — точно нет, потому что рубль обесценился вдвое», — прокомментировал «Известиям» ситуацию источник в туротрасли.
По мнению собеседника, в нынешней ситуации надо срочно выпускать аналог правительственного постановления № 1073 (было принято на фоне пандемии, и позволяет отсрочить компаниям возврат денег за туры — «Известия»), потому что, если пойдут возвраты реальными деньгами, начнутся массовые банкротства.