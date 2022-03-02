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04:57 (мск), источник: РБК

Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний

Производитель авиационной техники Boeing временно прекращает техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Деятельность ее подразделений в Москве также приостановлена. Причина — российская военная операция на Украине.

Источник: AP 2022

«Конфликт продолжается, и наши команды сосредоточены на безопасности наших коллег в регионе», — сказал агентству представитель Boeing.

28 февраля РБК узнал, что производители моторов для самолетов, в том числе CFM International (выпускает двигатели для самолетов Airbus и Boeing), уведомили российских перевозчиков о прекращении сотрудничества.

Компании приостанавливают сотрудничество с российскими партнерами из-за военной операции на Украине. 1 марта производитель автомобилей Ford временно прекратил деятельность в России. Apple приостановила продажи своей продукции в стране и ввела ограничения на использование некоторых своих сервисов.

Военные действия на Украине начались 24 февраля, власти называют их целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, подчеркивая, что военнослужащие наносят удары только по военным объектам.

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