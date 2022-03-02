Сбербанк повысил максимальную ставку по вкладам до 21%

«Со 2 марта в рублях максимальная ставка по вкладу “СберВклад Прайм” составит 21% на срок от одного до трех месяцев. “Классический СберВклад на тот же срок можно разместить под 20%”, — говорится в сообщении.
Максимальная ставка по валютному вкладу в Сбербанке составит 4% при сумме от $1 тыс., 5% — от $10 тыс. и 6% при размере вклада от $100 тыс.
28 февраля Сбербанк сообщал, что намерен существенно повысить ставки по депозитам. Так, с 1 марта максимальная ставка по «СберВкладу Прайм» составила 18%, а по промо-вкладу «Валютный сохраняй» в долларах ставка достигла 5%, в евро — 3,5%.
В понедельник стало известно, что Банк России принял решение повысить с 28 февраля ключевую ставку на 10,5 процентного пункта, до 20% годовых. Это должно поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.