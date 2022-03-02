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11:38 (мск), источник: ТАСС

Цена газа в Европе превысила $1800 за 1 тыс. кубометров

ТАСС, 2 марта. Цена газа в Европе в ходе торгов на бирже в среду поднялась выше $1800 за 1 тыс. кубометров впервые с 23 декабря 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Источник: Reuters

Цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1813,5 за 1 тыс. куб. м, или €158,005 за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт⋅ч).

Рост биржевых котировок на газ наблюдается на фоне того, что США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили о введении санкций против ряда российских юридических и физических лиц после того, как президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

Кроме того, цена газа растет вслед за увеличением стоимости нефти до максимальных с июня 2014 года уровней.

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