ЦБ подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцев

«<…> Банк России направил предписание, которым временно запретил брокерам исполнять поручения иностранных клиентов на продажу ценных бумаг. Кроме того, направлено предписание депозитариям и регистраторам о запрете проводить операции списания российских ценных бумаг по счетам иностранных инвесторов, а также о приостановлении передачи им выплат по этим ценным бумагам», — говорится в поступившем в РБК сообщении ЦБ.
Регулятор пояснил, что «эмитенты вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам и перечислять их в учетную систему», но самих выплат в адрес иностранных клиентов не будет.
«Это касается и ОФЗ», — добавили в Банке России.
Минфин 16 марта должен выплатить купон по суверенным еврооблигациям на $3 млрд с погашением в 2023 году, а 31 марта — совершить платеж по евробондам с погашением в 2030-м, писал РБК. Однако новые санкции США сейчас не позволяют государству выполнить эти платежи в адрес любых, не только американских, держателей, поскольку Казначейство США запретило американским лицам «любые транзакции» с участием ЦБ, Минфина и Фонда национального благосостояния. В обоих выпусках присутствуют американские институциональные инвесторы, например BlackRock.
Минфин не смог бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа), подтвердил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О’Тул. Стандартная процедура выплаты по этим бумагам сейчас недоступна из-за ограниченного доступа ЦБ к своему корреспондентскому счету, считает и главный стратег «Атон» Александр Кудрин.
Российское правительство 1 марта приняло решение юридически ограничить выход иностранных инвесторов из российских активов. «В текущей санкционной ситуации иностранные предприниматели вынуждены руководствоваться не экономическими факторами, а принимать решения под политическим давлением. Чтобы дать возможность бизнесу принимать взвешенные решения, подготовлен проект указа президента о введении временных ограничений на выход из российских активов», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин.