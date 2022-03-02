Россиянам рассказали, что будет с рынком алкоголя после санкций

«Хотя есть условия договоров с сетями, что поставщики обязаны поддерживать ассортимент, но тут, наверное, как-то будет дополнительно это урегулировано между поставщиками и сетями», — подчеркнул Шапкин.
По словам Шапкина, поставщики и торговые сети обговаривают в контрактах не только сроки оплаты и цены, но и форс-мажорные обстоятельства, включая изменение курса валют. Эксперт объяснил, что произвольно пересмотреть эти договоры нельзя.
Шапкин рассказал, что цены на алкоголь вряд ли поднимутся, так как торговые сети не захотят терять покупателей. «Люди будут покупать то, что будет более доступно по ценам, — это пиво, водка прежде всего. Российское вино будет вряд ли более доступно по ценам, оно дорожает, и в условиях снижения конкуренции, скорее всего, наши винопроизводители не пойдут на снижение цен, просто будет перераспределение спроса», — пояснил он.
При этом он заметил, что рост стоимости алкоголя возможен из-за подорожания зерна, акциза и дополнительных факторов регулирования, например маркировки.
«У нас сырьё дорожало, сейчас экспортных рынков станет меньше. У зерновиков останется Китай, ещё несколько стран, но, скорее всего, это повлияет на то, что цены на внутреннем рынке на зерно стабилизируются. Соответственно, повышаться на алкоголь, на пиво и водку, где зерно используется, не будут», — указал специалист.
По словам Шапкина, российские производители всегда готовы увеличить ассортимент ликеро-водочной продукции, однако в последние 10 лет спрос на неё падает. «А что касается пивоваров, то у них тоже за последние 10 лет произошло существенное сокращение производства, где-то на 20%, а самих пивоваров при этом стало в три раза больше, чем 10 лет назад, то есть, я думаю, что эта ниша тоже будет заполнена», — поделился он.