Сколько иностранные компании зарабатывают в России. Инфографика

После начала специальной военной операции на Украине многие иностранные инвесторы заявили или о приостановке реализации проектов в России, или продаже своих активов. По состоянию на 2 марта в их числе были BP, суверенный фонд Норвегии, ExxonMobil и другие. В ответ на это российские власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов, объявил во вторник, 1 марта, премьер Михаил Мишустин на совещании по поддержке экономики на фоне санкций. Власти рассчитывают, что те, кто вложился в Россию, смогут работать в ней и дальше, сказал Мишустин. Он выразил уверенность, что «санкционное давление в конце концов спадет и выиграют те, кто не станет сворачивать свои проекты в нашей стране, поддавшись лозунгам зарубежных политиков». «Как показывает практика, выйти с рынка легко, но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее», — добавил он.
Сколько иностранный бизнес получает от российского рынка — в инфографике РБК.