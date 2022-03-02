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13:47 (мск), источник: РБК

Airbus вслед за Boeing приостановил техподдержку российских авиакомпаний

Авиапроизводитель Airbus прекратил отправку запчастей в Россию и приостановил оказание услуг по поддержке российских авиакомпаний, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Источник: AP 2022

«Инженерный центр Airbus в России приостановил все операции для Airbus в соответствии с санкциями», — говорится в заявлении.

Компания анализирует, сможет ли продолжать оказывать инжиниринговые услуги российским авиаперевозчикам в условиях санкций. В Airbus добавили, что будут соблюдать все действующие законы.

Инжиниринговый центр Airbus в России, ИКАР, был создан в 2003 году в рамках сотрудничества между Airbus, «Системой-Инвест» и группой «Каскол». Согласно данным на сайте компании, в ИКАР работают 175 российских инженеров.

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ЕС объявил о санкциях против российской авиационной отрасли после того, как президент Владимир Путин начал военную спецоперацию на Украине. Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями.

«Этот запрет на продажу всех самолетов, запасных частей и оборудования российским авиакомпаниям ухудшит состояние одного из ключевых секторов экономики России и передвижения внутри страны, поскольку три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России были построены в ЕС, США и Канаде», — говорилось в сообщении ЕС.

После введения ограничений авиапроизводитель Boeing заявил, что временно прекращает техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей.

Одна из крупнейших компаний-лизингодателей мировой коммерческой авиации AerCap также объявила о прекращении сотрудничества с российскими авиакомпаниями. В число ее клиентов входят S7, «Аэрофлот», «Россия», «Уральские авиалинии», «Якутия», «Ямал», Nordwind Airlines и крупнейший чартерный перевозчик России Azur Air.

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