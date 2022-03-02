Правительство освободит IT-компании от налогов на три года

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», — заявил глава кабмина на заседании правительства.
«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ-компаниях», — сообщил Мишустин.
«Важно не допустить снижения темпов развития ИТ-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений», — добавил он.
На фоне военного конфликта на Украине и ужесточения западных санкций российский IT-бизнес рассматривает возможность оперативной релокации за рубеж, активно консультируясь по этому поводу с юристами. Помешать может вступивший в силу с 1 марта запрет гражданам и компаниям РФ выводить валюту на зарубежные счета.