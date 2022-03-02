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14:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство освободит IT-компании от налогов на три года

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует освободить IT-компании от налогов на три года. Кроме того, сотрудники российских IT-компаний получат отсрочку от армии и возможность оформить льготную ипотеку.

Источник: Reuters

«На три года все IT-компании будут освобождены от уплаты налога на прибыль и от проверок контрольными органами, они смогут на выгодных условиях взять кредиты на продолжение работы и новые проекты по ставке, не превышающей 3%», — заявил глава кабмина на заседании правительства.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских ИТ-компаниях», — сообщил Мишустин.

«Важно не допустить снижения темпов развития ИТ-отрасли в нашей стране даже в условиях санкционных ограничений», — добавил он.

На фоне военного конфликта на Украине и ужесточения западных санкций российский IT-бизнес рассматривает возможность оперативной релокации за рубеж, активно консультируясь по этому поводу с юристами. Помешать может вступивший в силу с 1 марта запрет гражданам и компаниям РФ выводить валюту на зарубежные счета.

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