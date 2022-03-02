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15:34 (мск), источник: Ведомости

ЕС запретил поставлять евро в Россию

Европейский союз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать банкноты, номинированные в евро, в Россию, сообщается на сайте Европейского совета.

ЦБ: $ 103.2487   +9.69 € 114.5544   +10.08 ММВБ: $ 108.8950   +7.66 € 120.8525   +8.36
Источник: Reuters

Валюту нельзя передать как юридическим, так и физическим лицам. Запрет распространяется на российское правительство, Центральный банк и другие государственные учреждения.

Это очередная мера, предпринятая ЕС за военную операцию, начатую Россией в Донбассе и на Украине 24 февраля по решению президента Владимира Путина. Ранее ЕС ввел запретил операции с российским ЦБ. Аналогичную меру предприняли США. Таким образом оказалась заморожена часть международных резервов ЦБ.

Ранее, 26 февраля, ЕС запретил гражданам и компаниям из России хранить на депозитах в европейских банках более 100 000 евро. Также был введен запрет на продажу ценных бумаг в евро. Европейским депозитариям нельзя оказывать гражданам и организациям из России услуги по продаже ценных бумаг, выпущенных после 12 апреля этого года.

В ответ на это Путин запретил со 2 марта вывозить из России наличную иностранную валюту на сумму более $10 000. Кроме того, иностранцам ограничили трансграничные переводы от $5000 в месяц или эквивалентом этой суммы без открытия банковских счетов.

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