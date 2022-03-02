В ЦБ заявили о росте числа операций в российском аналоге SWIFT

«Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT. Сегодня к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из 9 стран. Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет», — сообщил регулятор.
В ЦБ отметили, что у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные.
2 марта стало известно, что Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.
В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.
В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии.