Океанолог пояснил, почему вода в реках пресная, а в море соленая Есть ли в каплях дождя соль, почему моря остаются солеными, если в них впадает столько пресных рек - на эти и другие вопросы ответил океанолог
Фоторепортажи
10Ситуация в Донецкой и Луганской народных республиках
16Ситуация с беженцами из ДНР и ЛНР
16:38 (мск), источник: ТАСС

В ЦБ заявили о росте числа операций в российском аналоге SWIFT

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Количество операций в Системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС, аналог SWIFT), растет, подключено уже порядка 340 пользователей, в том числе иностранных, сообщила ТАСС пресс-служба регулятора.

Источник: Агентство «Москва»

«Для передачи финансовой информации контрагентам по внутрироссийским операциям банки могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений (СПФС). Она позволяет обмениваться информацией, в том числе в формате SWIFT. Сегодня к СПФС подключено порядка 340 пользователей, в том числе 39 иностранных участников из 9 стран. Банки активно пользуются этой системой, количество операций растет», — сообщил регулятор.

В ЦБ отметили, что у банков есть и иные каналы взаимодействия со своими зарубежными корреспондентами, в том числе и собственные.

Новость
ЕС отключил от SWIFT семь попавших под санкции российских банков

2 марта стало известно, что Евросоюз принял решение отключить от SWIFT семь российских банков: ВТБ, банк «Россия», «Открытие», Новикомбанк, ПСБ, Совкомбанк и ВЭБ. РФ.

Российский аналог

В 2014 году Банк России запустил в тестовом режиме Систему передачи финансовых сообщений, которая может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов.

В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии.

 Военная операция на Украине. Онлайн
Обострение ситуации в Донбассе. Хроника
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь