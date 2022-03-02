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18:00 (мск), источник: РБК

Россияне смогут оплачивать услуги и товары за рубежом в рублях и валюте

Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели и самозанятые смогут оплачивать услуги, в том числе коммунальные и медицинские, а также обучение за рубежом как в рублях, так и в иностранной валюте.

ЦБ: $ 103.2487   +9.69 € 114.5544   +10.08 ММВБ: $ 105.8475   +4.62 € 116.2700   +3.78
Источник: Reuters

Резиденты смогут покупать товары за рубежом, оплачивать услуги, в том числе коммунальные и медицинские, а также обучение в рублях и иностранной валюте, следует из разъяснений ЦБ.

«Указ не устанавливает запрет на осуществление резидентами (физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, лица, занимающиеся частной практикой, “самозанятые” лица) платежей в пользу нерезидентов как в валюте Российской Федерации, так и в иностранной валюте на указанные цели», — говорится в сообщении.

Из-за санкций после начала военной операции России на Украине президент Владимир Путин установил ограничения на вывод валюты за рубеж: резидентам запретили зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах. Речь идет о переводах не только на свой счет, но и о выводе денег без открытия счета, если для этого используются иностранные поставщики услуг. Кроме того, нельзя вывозить из страны наличными более $10 тыс.

Кроме того, ЦБ запретил банкам с 1 по 31 марта 2022 года проводить денежные переводы из России за рубеж нерезидентам 43 стран, объявивших об ограничительных мерах против Москвы. Среди государств — Великобритания, Германия, США и др. Физическим и юридическим лицам из этих стран запрещено переводить деньги с банковских счетов на зарубежные счета, а также проводить трансграничные денежные переводы без открытия банковских счетов. Тем, чьи страны ограничений не вводили, переводы будут доступны с лимитом $5 тыс. в месяц.

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