22:49 (мск), источник: ТАСС
ЦБ объявил новые меры по поддержке граждан и кредиторов
Банк России принял решение отложить введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов до 1 января 2023 года.
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МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Банк России объявил о новых мерах по поддержке граждан и кредиторов на фоне введенных со стороны Запада санкций. Соответствующее сообщение было размещено пресс-службой регулятора на сайте ЦБ в среду вечером.
«В целях поддержки граждан, а также обеспечения устойчивости кредиторов в условиях введенных западными странами ограничений Банк России реализует дополнительные меры», — указывается в сообщении.
Среди мер поддержки — отменены макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска по выданным с 1 марта 2022 года необеспеченным потребительским кредитам в рублях. Исключение составят кредиты с полной стоимостью кредита (ПСК) больше 35%, а также займы с ПСК от 20 до 35% с показателем долговой нагрузки более 80%.
Также макропруденциальные надбавки к коэффициентам риска не будут действовать по новым рублевым ипотечным кредитам (за исключением кредитов с соотношением величины основного долга и справедливой стоимости предмета залога свыше 90%) и кредитам, предоставленным физическим лицам в рублях на финансирование по договору участия в долевом строительстве.
Приостановка процедуры принудительного выселения должников
Банк России также рекомендовал финансовым организациям, в том числе банкам и МФО, остановить до 31 декабря 2022 года процедуры по принудительному выселению должников из жилья, на которое ранее было обращено взыскание.
«Кредитным и микрофинансовым организациям, кредитным потребительским кооперативам, сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам, жилищным накопительным кооперативам рекомендуется приостановить до 31 декабря 2022 года процедуры принудительного выселения должников (бывших собственников и лиц, совместно с ними проживающих) из жилых помещений, на которые кредиторами ранее было обращено взыскание», — указывает регулятор.
Кроме того, Банк России принял решение отложить до 1 января 2023 года введение ограничений на количество выдаваемых банками необеспеченных потребительских кредитов. «Отложено до 1 января 2023 года введение макропруденциальных лимитов в отношении необеспеченных потребительских кредитов (займов)», — сообщил регулятор.