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02:59 (мск), источник: ТАСС

Кабмин внес в Думу пакет проектов о мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций

Правительство также внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Тексты документов размещены в думской электронной базе в четверг.

«Проект федерального закона <…> разработан в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций. Подготовка законопроекта обусловлена необходимостью реализации комплекса мер социально-экономического характера в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц», — отмечается в пояснительной записке к одному из законопроектов.

Кабин также внес в Госдуму законопроект, предусматривающий проведение четвертого этапа амнистии капиталов.

Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также защиту их имущественных интересов. Ранее в среду о намерении запустить новый этап амнистии капиталов для помощи бизнесу в защите своих активов за рубежом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно законопроекту, помимо параметров, которые уже применялись в ходе предыдущего этапа амнистии капиталов, у граждан РФ также появится возможность задекларировать наличные денежные средства. Кроме того, под амнистию подпадут и все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как действовало ранее.

Правительство РФ предлагает учитывать изменение курса валют при установке отпускных цен на жизненно необходимые препараты.

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