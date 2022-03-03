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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до B с ВВВ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте до уровня В после ВВВ. Об этом говорится в сообщении агентства.

Источник: Reuters

Там полагают, что жесткие санкции, которым страна подверглась из-за начала военной операции на Украине, несут угрозу для финансовой стабильности и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.

«События ослабят внешние и государственные финансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят тенденцию роста ВВП и повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность», — говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего на экономике России скажутся санкции в отношении Центробанка, активы которого заморожены ЕС и США.

26 февраля агентство понизило рейтинг Украины — с B до CCC. Moody’s поставило долгосрочные рейтинги России Baa3 и Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.

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