Fitch понизило долгосрочный рейтинг России до B с ВВВ

Там полагают, что жесткие санкции, которым страна подверглась из-за начала военной операции на Украине, несут угрозу для финансовой стабильности и могут сделать ее неспособной обслуживать госдолг.
«События ослабят внешние и государственные финансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость, заметно снизят тенденцию роста ВВП и повысят внутренние и геополитические риски и неопределенность», — говорится в сообщении. Отмечается, что сильнее всего на экономике России скажутся санкции в отношении Центробанка, активы которого заморожены ЕС и США.
26 февраля агентство понизило рейтинг Украины — с B до CCC. Moody’s поставило долгосрочные рейтинги России Baa3 и Украины B3 на пересмотр с возможностью понижения.